Одеські поліцейські викрили 35-річного киянина у шахрайстві з продажем автомобільних запчастин

Чоловік знаходив в інтернет-просторі оголошення громадян про пошук тієї чи іншої деталі до транспортного засобу, дзвонив їм і пропонував придбати у нього товар за передплатою, якого насправді не мав. У такий спосіб він ошукав сімох одеситів.

Правоохоронці встановили, що протягом кількох місяців зловмисник підшукував оголошення про купівлю автозапчастин у відповідних групах. Через мобільний месенджер, використовуючи псевдонім, він зв’язувався із громадянами, які хотіли придбати насос тиску, датчик температури масла, захист двигуна, диск колеса, пружини, ліхтарі, монітор-мультимедіа тощо, і в приватній переписці запевняв, що має і готовий продати потрібний їм товар, тільки після попередньої передплати.

Семеро жителів Одеси погодилися на умови чоловіка і перерахували гроші на банківський рахунок, наданий ним у листуванні.

Загалом правопорушник отримав від потерпілих більше семи тисяч гривень, перевів їх у готівку і припинив зв’язок.

«За наявністю достатніх доказів, що зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. За заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, підозрюваному загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51000 до 68000 гривень) або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років», – розповіла старша слідча відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Баженова.

Закликаємо громадян бути обачними і дотримуватися заходів перестороги при купівлі товару або послуг у незнайомців. Не сплачуйте кошти, поки не отримаєте замовлення і не перевірите його якість.

Головне управління Національної поліції в Одеській області