Одеські поліцейські викрили трьох містян, які привласнили чужі банківські картки і витратили гроші з рахунків власників

Усім зловмисникам слідчі повідомили про підозру в привласненні офіційного документа з корисливих мотивів та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

40-річний громадянин підібрав банківську картку з безконтактною технологією проведення платежів на вулиці Космонавта Комарова. Замість того, щоб віднести її до фінансової установи чи поліції, чоловік попрямував у магазин і витратив кілька сотень гривень на алкоголь та сигарети. Співробітники територіального підрозділу поліції вже наступного дня викрили правопорушника, і він під час слідства відшкодував матеріальний збиток, спричинений власнику картки.

59-річна жінка в банкоматі на вулиці Космонавтів взяла картку, яку незнайомець залишив після здійснення транзакції, і замість того, щоб наздогнати чоловіка, пішла з нею по магазинах. Скориставшись безготівковим розрахунком, одеситка скупилася майже на три з половиною тисячі гривень. Поліцейські відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 за кілька днів встановили особу правопорушниці. В ході досудового розслідування вона також повернула потерпілому викрадені кошти.

21-річний правопорушник обікрав свого приятеля, який запросив молодика в гості. Спочатку чоловіки зайшли в магазин, і коли власник картки розплачувався нею на касі, зловмисник підгледів та запам’ятав пін-код. Увійшовши в квартиру, потерпілий залишив документ на тумбочці, а гість тихцем його забрав. У той же вечір він направився до банкомату на вулиці Інглезі, де за кілька транзакцій зняв з особистого рахунку 20 тисяч гривень. Втім вже наступного дня правоохоронці викрили правопорушника, і той повернув потерпілому частину грошей, частину він встиг витратити на свої потреби.

Усім фігурантам слідчі територіальних підрозділів поліції повідомили про підозру в привласненні офіційного документа з корисливих мотивів за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 цього ж Кодексу. Максимальне покарання, передбачене вказаними статтями, – до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції №1