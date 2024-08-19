Одеські поліцейські викрили вербувальницю жінок для сексуальної експлуатації за кордоном

Зловмисниці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Їй загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області встановили, що 35-річна жителька Київщини організувала пошук, підбір та вербування уразливих через збіг особистих, сімейних та інших обставин панянок для надання послуг інтимного характеру в одній з країн Азії.

Припинили протиправні дії фігурантки після вербування нею через коло знайомих та за допомогою створених в одному з месенджерів груп двох 28-річних одеситок. Зловмисниця обіцяла їм від 500 до 1000 доларів за ніч. За такі гроші вони мали виконувати роботу, що полягала у vip-ескорті багатих людей з подальшим наданням їм сексуальних послуг.

Вербувальниця запевняла, що жінки з легкістю зможуть забезпечити себе та свої сімʼї, і обіцяла допомогти з оплатою квитків на переліт. За її послуги з «працевлаштування» завербовані робітниці повинні були в перший місяць «роботи» віддати 5000 доларів.

Працівники управління міграційної поліції обласної поліції спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та 26 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України затримали зловмисницю. Вона у скоєному зізналась. Під час обшуку за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші, «чорнові» записи та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушниці про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.

За вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого, зокрема повторно, жінці загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1