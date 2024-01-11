Одеські поліцейські викрили жінку, яка обдурила у кав’ярні продавчиню і привласнила гроші

Правоохоронці застали правопорушницю «на гарячому». За шахрайство їй загрожує від штрафу до обмеження волі.

Викрили протиправну діяльність містянки співробітники управління карного розшуку за сприяння працівників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області разом з дізнавачами відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури.

В ході відпрацювання оперативної інформації поліцейські встановили особу та місцезнаходження правопорушниці і задокументували, як вона навідалась до однієї з кавʼярень у Пересипському районі міста і розіграла заздалегідь заготовлену шахрайську схему.

Розрахувавшись за сік купюрою розміром 1000 гривень, зловмисниця отримала решту, після чого почала обурюватись начебто високою ціною товару та вимагати повернення своїх коштів. Кинула на стіл отриману решту, тихцем забравши звідти 500 гривень, і стала підганяти продавчиню, щоб не затримувала і швидше віддала її тисячу. Так, правопорушниця пішла з кафе з 1500 грн, але далеко не втекла. На виході її зупинили поліцейські і вилучили у неї викрадені гроші. У скоєному жінка зізналася.

За даним фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 51 тис. гривень або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі жінка перевіряється на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території інших районів міста. Поліцейські збирають докази, встановлюють повні обставини подій.

Розслідування триває.

Одеське районне управління поліції № 1