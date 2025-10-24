Одеські поліцейські викрили зловмисника, який викрав гроші з кас трьох магазинів

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Встановлено, що під час проживання в Одесі 34-річний уродженець іншої області вирішив привласнити чуже майно. Зловмисник обрав для крадіжок магазини алкоголю, квітів і зоотоварів у Приморському районі міста.

У серпні та вересні, під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, він проникав усередину приміщень шляхом віджиму дверей, забирав виручку і тікав.

Власниці крамниць звернулися до поліції. Загальна сума завданих їм збитків склала понад 72 тисячі гривень.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу, причетну до цих крадіжок. Фігурант раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через аналогічні злочини. За одну крадіжку він відбув три роки у в’язниці на Житомирщині, а за ще одну наразі перебуває у слідчому ізоляторі на Хмельниччині.

Викрадені в Одесі гроші зловмисник витратив на власні потреби.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За крадіжки підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив старший слідчий відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Владислав Бахчиванжи.

Одеське районне управління поліції № 1