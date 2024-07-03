Одеські поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження незнайомцю

Про бійку, яка сталась вчора, 2 липня, близько 22-ї години на Аркадіївській алеї, поліцейським повідомили перехожі.

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями відпочивальників сталася сварка, в ході якої один чоловік вдарив іншого в голову.

Медики госпіталізували 28-річного потерпілого до лікарні та діагностували йому важку черепно-мозкову травму, переломи кісток обличчя та черепа, а також субарахноїдальний крововилив.

Інших учасників події правоохоронці доставили до територіального підрозділу поліції. Після зʼясування всіх обставин інциденту слідчі внесли відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.

35-річного чоловіка, який спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Одеське районне управління поліції № 1