Одеські поліцейські затримали рецидивіста, який проник у квартиру подружжя і скоїв розбійний напад

Затриманий – 26-річний чоловік, неодноразово судимий за крадіжки і грабежі. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд за їх клопотанням помістив його під варту. Молодикові загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Подія сталась наприкінці минулого року в Приморському районі міста у комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність. Зловмисник проник у чужу квартиру на другому поверсі однієї з багатоповерхівок через незачинені балконні двері.

Розбудивши господарів під час нишпорення по оселі, він пригрозив жінці та чоловіку ножем, забрав три мобільні телефони, гаманець з грошима та чоловіче взуття, і втік.

Загальна сума спричиненого цивільному подружжю збитку сягнула понад 24 тисячі гривень.

Потерпілі звернулись по допомогу в поліцію. І вже за декілька годин оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 та співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали правопорушника під час спроби продати чуже майно. Незаконно привласнені мобільні телефони, гаманець та взуття слідчі вилучили. Декілька сотень гривень з гаманця зловмисник витратив на власні потреби.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, та проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Згідно з ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 15-ти років увʼязнення з конфіскацією майна. Нині за нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив слідчий у справі Дмитро Гречко.

Одеське районне управління поліції № 1