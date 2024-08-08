Одеські поліцейські затримали стажера автомийки, який угнав «Audi Q5» клієнта

Автівку повернуто власнику, а правопорушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує увʼязнення.

Днями до поліції надійшла заява від 33-річного місцевого чоловіка про те, що вранці він на півтори години залишив свою «Audi Q5» на мийці, однак, коли повернувся, то не виявив її. Разом з іномаркою зник і працівник, який мав її помити.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження і спільні з оперативниками пошуки транспортного засобу.

Невдовзі правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний житель Березівщини, який час від часу приїздив до Одеси на підробіток, а декілька днів тому розпочав стажування на автомийці. На іномарці клієнта він поїхав у Березівський район, де через пошкоджене колесо покинув її у полі та попуткою повернувся до Одеси.

Поліцейські розшукали молодика і затримали його в процесуальному порядку. Свою провину він визнав та зобов’язався відшкодувати потерпілому вартість ремонту пошкодженого колеса.

«Автівку ми повернули власнику, а правопорушнику повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Відповідальність за вказаний злочин передбачена ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України. Її санкція – позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 300 тисяч гривень. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції капітан поліції Ігор Недельчев.

Одеське районне управління поліції № 1