Одеські правоохоронці затримали організатора «трансферу» до невизнаного Придністровʼя за $6000

Зловмисник довозив військовозобов’язаних за 200 метрів до кордону, інструктував, а ті вже пішки його перетинали поза офіційними пунктами пропуску. Кошти за «дорожню карту» клієнт мав перераховувати на криптогаманець свого спільника. Нині ділка поміщено під варту і йому загрожує до девʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність 41-річного одесита викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України та слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно із прикордонниками. Правоохоронці зʼясували, що фігурант готується допомогти чоловікові призовного віку покинути територію України. Він автівкою відвіз клієнта з Одеси до одного з населених пунктів Роздільнянського району і висадив за 200 метрів до кордону з невизнаною сусідньою країною. Там військовозобов’язаний мав віддати 6 000 доларів, перерахувавши їх на криптогаманець спільника, та отримати інформацію куди йти, яких конспіративних заходів дотримуватися, аби не бути поміченим і вдало перейти на територію Придністров’я.

Утім, оборудку зірвали правоохоронці. «Перевізника» затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Як повідомила Валентина Істоміна, начальниця слідчого відділення територіального підрозділу поліції, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне йому може загрожувати до девʼяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У межах досудового розслідування вживатимуться заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1