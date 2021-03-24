Одеський патрульний, перебуваючи поза службою, затримав зухвалого крадія автономерів

Вчора, у свій вихідний день, патрульний поліцейський Свинарьов Дмитро почув крик жінки про допомогу на вулиці Пантелеймонівській.

Порушник зірвав номерні знаки з автівки, а коли власниця транспорту зробила йому зауваження, штовхнув жінку на землю та, знущаючись, почав стрибати на капоті автомобіля.

Чуже лихо не могло залишити байдужим Дмитра й він, не гаючи часу, прийняв рішення допомогти жінці.

Разом з іншими чоловіками поліцейський затримав порушника та викликав на місце екіпаж патрульної поліції.

Під час поверхневої перевірки в сумці затриманого виявили номерні знаки інших автомобілів та записки з номером телефона, які чоловік, ймовірно, залишав після крадіжки.

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Одеської області