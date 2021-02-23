Одеський суд присудив Сергію Стерненку 7 років ув’язнення з конфіскацією майна

Сьогодні, 23 лютого, Приморський суд Одеси визнав винним активіста Сергія Стерненка за всіма обвинувальними статтями і виніс йому вирок – 7 років та трьох місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокуратура запросила для одеського активіста Сергія Стерненка вісім років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про викрадення людини.

Під час зачитування вироку Сергій Стерненко назвав рішення суду політично вмотивованим і поклав за це відповідальність особисто на президента України Володимира Зеленського і заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Активіст має намір подавати апеляцію на рішення суду.

Сергія Стерненка, колишнього очільника одеського осередку “Правого сектора”, підозрюють в умисному вбивстві. За версією слідства, у травні 2018 року в Одесі на нього напали двоє чоловіків. Активіст поранив одного з них ножем, той помер на місці. Сторона захисту наполягає, що це був самозахист. Підозру Стерненку оголосили в червні й обрали запобіжний захід – домашній арешт. Згодом, 29 січня 2020 року суд скасував домашній арешт активіста Сергія Стерненка і відпустив його на поруки.

Раніше Стерненко назвав Зеленського “актором-початківцем, який закінчить гірше, ніж Янукович”. // «Прямий»