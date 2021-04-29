Одеського митника викрито на систематичному хабарництві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на систематичному вимаганні неправомірної вигоди викрито Головного державного інспектора одного із митних постів Одеської митниці ДМС (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, головний інспектор систематично вимагав неправомірну вигоду від громадянина за нестворення штучних перешкод під час проходження ним митного кордону та уникнення митних формальностей під час ввезення товарів на територію України та за її межі. Також інспектор вимагав 1,5% від вартості товару на виїзді до Республіки Молдова.

У ході здійснення контролю за вчиненням злочином задокументовано факти одержання інспектором неправомірної вигоди. 28.04.2021 інспектора затримано «на гарячому» після одержання ним чергового траншу у сумі 510 доларів США. Загальна сума одержаної службовцем неправомірної вигоди складає 850 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Заходи з викриття корупційної схеми проведено прокурорами спільно з слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області та Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС в Одеській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура