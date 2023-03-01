Одеського учасника антиукраїнського руху засуджено до 14,5 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду одеського пропагандиста – керівника громадської організації «Єдина Русь» визнано винним у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 14 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що засуджений, будучи активним учасником так званого руху «антимайдан», у квітні 2014 року під час відеоконференції з представником інформаційного центру «Юго-Восточный фронт» в рамках програми «На самом деле» висловлював заклики до створення на території південно-східних областей України окремого державного утворення «Новоросія» з використанням насильницьких методів.

Він пропагував ідеї про введення на території Одеси та області альтернативної влади – Одеської громади, а також про приєднання до «Новоросії» Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Побоюючись притягнення до відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди, наприкінці травня 2014 року засуджений виїхав на не контрольовану українською владою територію Луганської області, де сприяв діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР».

З метою популяризації діяльності «ДНР», «ЛНР» та висвітлення їх незаконної діяльності у позитивному ракурсі, він публічно виступав у засобах масової інформації та в інтернеті. Закликав до ведення збройного опору силам антитерористичної операції, вчинення терористичних актів, захоплення і подальшої окупації території України, встановлення на захоплених територіях влади терористичних організацій та створення на них псевдодержавного утворення «Новоросії».

Офіс Генпрокурора