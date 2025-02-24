Одеському ексдепутату, який супроводжував колону російських окупантів до Києва, повідомлено про підозру у держзраді та пропаганді війни

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому депутату Одеської міськради від проросійської партії «Родіна», який діє на користь держави-агресора.

Йому інкриміновано державну зраду, пропаганду війни, виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, вчинене з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, ексдепутат у 2014 році виїхав на територію росії, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України.

24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії в Україну, підозрюваний приєднався до військ рф на тимчасово окупованій території Київської області. Він допомагав ворогу орієнтуватися на місцевості та поширював кремлівські наративи серед мирного населення.

Ексдепутат активно використовував свій Telegram-канал, де розміщував повідомлення з відкритими закликами до українських військових скласти зброю та не чинити опору. У своїх дописах виправдовував агресію рф, інформував про перебіг окупації та розповсюджував дезінформацію.

Також підозрюваний дав інтерв’ю відомому російському YouTube-блогеру, де відкрито визнав свою співпрацю з окупантами та заявив, що Україна нібито не має шансів на перемогу.

Наразі його оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора