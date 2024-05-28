Одеському ексвоєнкому повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.