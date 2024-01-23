Одеський адвокат за хабар обіцяв вплинути на суддю для уникнення відповідальності за керування авто напідпитку

Керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокату у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, правник вимагав у свого клієнта хабар за закриття двох справ про адмінправопорушення. При цьому акцентував, що підзахисний «сильно попав», тому лише за його безпосередньої участі можливе вирішення проблеми. Юрист запевняв, що має вплив на суддю і може посприяти в уникненні відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Така «послуга» вартувала 2000 доларів США, з розрахунку 1000 доларів США за одну справу.

Адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання хабара.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури