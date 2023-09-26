Одеський поліцейський оперативно встановив місцезнаходження п’яного водія, який здійснив ДТП і з місця пригоди втік

Зловмисник уп’яте за вересень був викритий п’яним за кермом. Цього разу він допустив зіткнення з іншою автівкою. На щастя, обійшлося без травмованих, механічного пошкодження зазнали лише транспортні засоби.

Подія сталася на проспекті Небесної Сотні у Київському районі Одеси. До службового автомобіля лейтенанта поліції Олександра Мельника, коли той їхав у службових справах і зупинився у заторі, підбіг 35-річний чоловік та повідомив, що став учасником дорожньо-транспортної пригоди – невідомий чоловік, керуючи легковим автомобілем, допустив зіткнення з його легковиком і втік, покинувши транспортний засіб.

Отримавши детальний опис громадянина та приблизний напрямок, у якому той побіг, поліцейський відразу побіг його шукати.

«По гарячих слідах» я розшукав втікача за декілька кілометрів від місця автопригоди. Той ховався у дворах багатоквартирних будинків, сподіваючись уникнути відповідальності. За зовнішніми ознаками, він був нетверезим і не оцінював адекватно ситуацію, що сталася», – розповів інспектор відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Олександр Мельник.

Правоохоронець викликав на місце події наряд патрульних, і вони задокументували протиправні дії розшуканого водія. Від проходження освідування на стан сп’яніння чоловік відмовився, а під час перевірки документів, поліцейські встановили, що у нього відсутні посвідчення водія, поліс страхування цивільно-правової відповідальності та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також з’ясувалося, що у вересні відносно цього громадянина вже чотири рази правоохоронці складали протоколи за статтею 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відносно правопорушника поліцейські склали протоколи за статтею 124 (за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ст. 126 (за керування транспортним засобом без відповідних документів на право керування транспортним засобом) та за ст. 130 (за відмову особою, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Правопорушнику загрожує чималий штраф з позбавленням права керування транспортними засобами.

Закликаємо громадян бути свідомими і за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння, аби не наражати себе й оточення на небезпеку.

Відділ комунікації поліції Одещини