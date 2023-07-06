Одеський поліцейський за гроші допомагав пришвидшити оформлення дозволів на зброю

За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрито на незаконних оборудках інспектора сектору протидії домашньому насильству одного з райуправлінь поліції Одеси. Він за «винагороду» допомагав пришвидшити оформлення дозвільних документів. За дозвіл на гладкоствольну мисливську зброю просив 4 000 гривень, а травматичну – 500 доларів США.

Оперативники ДВБ НПУ та слідчі ТУ ДБР провели санкціоновані обшуки, в ході яких виявили та вилучили документи на зброю, видані на різних осіб.

Наразі поліцейському вручили підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, ймовірно, причетних до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України