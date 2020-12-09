Одессит организовал похищение экс-супруги: женщину вывезли в лес, избили и ограбили (видео)

Жительница Киева приехала в Одессу, чтобы отметить день рождения своего бывшего мужа. После празднования она собиралась поехать в Великую Михайловку, где расположен дом, доставшийся ей в наследство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В поселок 46-летняя женщина поехала вместе с именинником, который и вызвал им такси. Пока они ехали оказалось, что водитель, с которым был еще и напарник, хорошо знает мужчину и доставлять пассажирку в пункт назначения они не собирались.

В Беляевском районе сообщники съехали с трассы и несколько раз ударили жертву по лицу. Затем, угрожая ножом и пистолетом, злоумышленники сняли с потерпевшей золотые серьги, кольцо и цепочку, отобрали 3,5 тысячи гривен, телефон и скрылись с места происшествия.

Выбравшись из лесополосы самостоятельно, женщина дошла до трассы Одесса-Кучурган, где нашла возможность попросить людей о помощи и заявить в полицию

Таксиста и сообщника задержали, ими оказались два родных брата, уроженцы соседней страны 1983 г. и 1985 г. рождения. У мужчин изъяли вероятные орудия преступления — нож и пистолет, а также чек из ломбарда, в который была сдана часть вещей жертвы.

Действия иностранцев квалифицированы по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подозреваемых задержали в Одессе, они будут ожидать меру пресечения. На данный момент разыскивается третий фигурант дела.

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Фото, видео: пресс-служба ГУНП в Одесской области

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