Одессит создал мошенническую схему на игрушках из фанеры

В Одессе разоблачили мужчину, который обманывал своих клиентов. Он предлагал купить у него игрушки, но когда деньги перечисляли, блокировал покупателей.

Как рассказали в региональном управлении полиции, с жалобой на мошенника обратилась одесситка. Она заплатила мужчине 600 гривен за товар, но его так и не получила.

Выяснилось, что мужчина создал в мессенджере Viber группу «Игрушки из фанеры». Заказы он принимал по предоплате, а когда клиенты перечисляли деньги на банковскую карту — блокировал их и не выходил на связь.

Дома у «продавца» провели обыск, обнаружили мобильные телефоны, банковские карты, которые указывают на его причастность к мошенничеству. По данным полиции, от его действий кроме заявительницы пострадали еще 5 человек.

«Полицейские обращаются с просьбой ко всем гражданам, которые возможно были обмануты администратором указанной группы, сообщить об этом по спецлинии «102». Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы», — обратились в полиции. // Пушкинская