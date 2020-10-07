Одесского судью-взяточника посадили на 9 лет

Судью Хозяйственного суда Одесской области решением Высшего антикоррупционного суда на 9 лет лишили свободы за получение 570 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

«7 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемому в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Так, в 2014 году указанного судью разоблачили на вымогательстве и получении 570 тыс. грн от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственной деле, что находилось у него на рассмотрении. Деньги он получил в три этапа, дважды — непосредственно в служебном кабинете.

«Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УКУ. Приговором суда судью Хозяйственного суда приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией», — говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко за предложение взятки в 10 тыс. долларов конкурсной комиссии за должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.