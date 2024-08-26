Одесит cтріляв у сусіда з пістолета: йому повідомили про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень

Правопорушнику обрали запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася 16 серпня вранці в одному з приватних секторів у Пересипському районі Одеси. Поліцейським про неї сповістили медики, яких викликала очевидиця.

Лікарі госпіталізували 42-річного потерпілого з вогнепальними проникаючими пораненнями черевної порожнини, стегна, сідниці та лобкової ділянки.

Поліцейські встановили, що спричинив чоловіку тілесні ушкодження 50-річний сусід, з яким у нього тривалий час були неприязні стосунки. Перед стріляниною молодший за віком містянин прийшов сваритися з приводу побутового непорозуміння до сусіда. В ході сварки, що сталася на вулиці, останній здійснив декілька пострілів з пістолета у бік непроханого відвідувача.

Поліцейські розшукали правопорушника і затримали його в процесуальному порядку. У скоєному він зізнався. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Зброю буде скеровано на експертизу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління № 1