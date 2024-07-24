Одесит, організував “виробництво кави” в антисанітарних умовах під виглядом популярних брендів

Правоохоронці викрили жителя Одеси, який організував нелегальне виробництво кави в антисанітарних умовах під виглядом популярних торговельних марок. Вартість вилученого у ході обшуків майна становить близько 1,6 млн грн.

Кіберполіцейські Одеської області спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення кави під виглядом відомих світових брендів.

Встановлено, що фігурант облаштував приміщення, де в антисанітарних умовах фасував кавову сировину в упаковки з айдентикою світових брендів. При цьому жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торговельних марок «бізнесмен» не мав.

Фальсифіковану продукцію під виглядом оригінальної оптовими та роздрібними партіями фігурант розповсюджував в інтернеті, а також у місцевих торгових точках та ринках регіону.

Правоохоронці провели чотири обшуки за місцями проживання та діяльності зловмисника. Вилучено майже 700 кг кавових зерен та розчинної кави, пристрої для фасування і упаковки кавової продукції, полімерні пакети різних об’ємів, кошти, отримані від незаконної діяльності тощо. Орієнтовна вартість вилученого майна становить майже на 1,6 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло причетних осіб.

Департамент кіберполіції Національної поліції України