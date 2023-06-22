Одесит ошукав десятьох співмістян на продажі недійсних талонів на пальне та викрав з парадної прилади зв’язку

45-річному зловмиснику, відносно якого у суді вже розглядається обвинувальний акт за вчинення аналогічних правопорушень, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи мобільний телефон, розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж талонів на 20 літрів бензину марки А-95 по 500 гривень. На повідомлення відгукнулися десятеро місцевих жителів. З ними «продавець» зустрічався на вулицях Київського району міста і вручав несправжні талони, які заздалегідь замовив через інтернет-мережу.

Надалі, коли людям на автозаправних станціях відмовляли у придбанні пального, вони зрозуміли, що стали жертвою шахрайської схеми і звернулися до поліції. В ході досудового розслідування поліцейські викрили зловмисника та вилучили докази його протиправної діяльності.

Крім того, правоохоронці встановили, що фігурант причетний ще й до крадіжки 16 метрів кабелю зв’язку та трьох розподільчих телефонних боксів. У під’їзді багатоповерхівки району чоловік ножем зрізав дріт та приладдя, які потім випалив у багатті. Отриману мідь зловмисник планував здати до пункту прийому металобрухту, але не встиг: поліцейські вилучили її та інші речові докази.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 190, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, та ч. 4 ст. 185, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, передбачене вказаними статтями, – до восьми років позбавлення волі», – розповів заступник начальника територіального підрозділу поліції Олег Зощук.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області