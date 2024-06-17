Одесит скоїв грабіж, щоб уникнути мобілізації за рахунок судимості

Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10-ти років за ґратами.

Подія сталася у Приморському районі міста на вулиці Леонтовича. Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з рук містянки майно та побіг у бік вулиці Канатної. А вже там сів на громадський транспорт і поїхав додому у Пересипський район. Завданий громадянці майновий збиток склав майже 13 тис. грн.

45-річна потерпіла звернулася по допомогу до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин.

Фігурант не заперечував своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому знаходилися, він викинув.

Молодик пояснив: майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, а саме у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місцезнаходження викраденого майна ми будемо встановлювати в ході слідства», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Ольга Лаврищук.

Одеське районне управління поліції № 1