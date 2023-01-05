Одесит влаштував домашній скандал, а поліція знайшла ще й придбану ним «лимонку»

В Одесі поліцейські повідомили 64-річному містянину про підозру в незаконному придбанні та зберіганні вибухового пристрою

Одесит ховав у власній оселі гранату Ф-1 із запалом. Заборонений предмет поліцейські виявили, коли прибули за викликом співмешканки правопорушника, якій він у нетверезому стані серед ночі влаштував скандал.

Під час огляду місця події спеціалісти-вибухотехніки встановили, що виявлений у чоловіка пристрій є бойовим. Зараз у встановленому порядку його скерували на проведення необхідних експертиз.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в незаконному придбанні та зберіганні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть про обрання йому запобіжного заходу. В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть походження та мету зберігання забороненого пристрою», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч.

Одеське районне управління поліції № 1