Одесит вимагав гроші у матері призовника, погрожуючи відправити хлопця в «гарячу точку»

46-річний правопорушник у кілька етапів отримував від потерпілої 8000 доларів США. Поліцейські затримали його «на гарячому» після одержання чергового траншу розміром 1000 доларів США.

Встановлено, що одесит, познайомившись зі співмістянкою і дізнавшись, що у неї є молодий син, під виглядом військовослужбовця почав вимагати у неї гроші, пригрозивши в разі несплати направити хлопця на проходження військової служби. Очікуючи від зловмисника документи, які б звільнили сина від армії, жінка сплатила зловмиснику 8000 доларів США, а той продовжив вимагати ще. Врешті про «військовослужбовця» потерпіла повідомила правоохоронцям, і вони встановили особу правопорушника.

Фігуранта затримали під час отримання від потерпілої 1000 доларів США. В якості речових доказів поліцейські вилучили у нього гроші, отримані злочинним шляхом, а також мобільний телефон, велику кількість сім-карт, чорнові записи та дві одиниці зброї з набоями. Її скерували на проведення експертного дослідження.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над близькими родичами потерпілої, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нині правоохоронці помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оцінка всім діям чоловіка буде дана в ході досудового розслідування.

Заходи проводять співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативним супроводом Управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1