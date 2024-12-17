Одесит, який застрелив приїжджого чоловіка через зауваження щодо гучної музики, сяде на 12 років

Правопорушник вбив незнайомця на очах у його малолітньої племінниці. Крім того, у момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного й наркотичного спʼяніння. При винесенні вироку суд врахував ці обставини як обтяжуючі.

Нагадаємо: резонансна подія сталася на початку червня вночі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області на вихідні до брата в Одесу, повертався з родичем та його шестирічною донькою до місця мешкання і почув гучну музику, галас та нецензурну лексику, що лунали з квартири на дев’ятому поверсі. Чоловіки піднялись туди разом з дитиною та постукали у двері, а коли вийшов мешканець оселі, зробили йому зауваження щодо шуму в нічний час, на що той почав поводитися агресивно. Виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді обурений зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, двічі вистрелив одному з чоловіків у груди.

Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. За результатами судово-медичної експертизи, причиною його смерті стала гостра крововтрата внаслідок отриманих вогнепальних кульових поранень грудної клітки.

Стрілець з місця вчинення злочину втік. Втім, вже за годину оперативники та слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області встановили його особу та місцезнаходження. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення обласної поліції його затримали в квартирі матері у цьому ж районі міста. Правопорушником виявився 22-річний житель Одеси. Молодик був у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння, що згодом підтвердили експерти. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В якості речових доказів поліцейські вилучили з місця події незареєстрований пістолет, який, за результатами експертизи, є нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою промисловим способом, призначеною для стрільби, а також вісім набоїв. В ході слідства правоохоронці встановили, що зброю зловмисник незаконно придбав напередодні вбивства в інтернеті, з його слів, нібито для самозахисту.

В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, слідчі зібрали достатню кількість доказів і висунули фігуранту обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 7 ч. 2 ст. 115 – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, з хуліганських мотивів; ч. 1 ст. 263 – у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, а обвинувальний акт скерували до суду.

Обвинувачений свою вину повністю визнав і пояснив, що погано пам’ятає обставини вчиненого ним злочину, оскільки перебував у стані сп’яніння.

Ці обставини, а також вчинення злочину в присутності дитини, суд врахував як обтяжуючі. Дослідивши матеріали справи та докази, які надали правоохоронці, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1