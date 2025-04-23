Одеситка ошукала п’ятьох наївних громадян, видаючи себе за майстриню з ремонту техніки

Слідчі завершили досудове розслідування відносно фігурантки, яка спричинила потерпілим збитки на суму понад 48 тисяч гривень. Обвинувальний акт скерований до суду. Правопорушниці загрожує позбавлення волі.

Промишляла зловмисниця на одному з ринків у Пересипському районі. Видаючи себе за фахівчиню з ремонту гаджетів та побутової техніки, жінка пропонувала людям свої послуги. П’ятеро довірливих громадян віддали незнайомці телефони й планшети, на які потрібно було встановити захисне скло, і робот-пилосос, що потребував ремонту зарядного пристрою. Пообіцявши швидко повернути техніку, «майстриня» забрала її і зникла.

У такий спосіб вона спричинила громадянам збитки на загальну суму більше 48 тисяч гривень.

Не дочекавшись майна, потерпілі звернулися в поліцію. Вжитими заходами співробітники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили і розшукали правопорушницю, якою виявилася 36-річна місцева жителька. Пилосос і два телефони вона встигла продати, але правоохоронці встановили місцезнаходження всіх приладів і повернули їх власникам.

Слідчі зібрали достатньо доказів і висунули фігурантці обвинувачення за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Обвинувальний акт скерований до суду. Правопорушниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідство тривало під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури м. Одеси.

Поліцейські закликають громадян бути обачнішими і користуватися послугами перевірених спеціалістів та офіційних сервісних центрів.

Одеське районне управління поліції № 1