Одеситка відповідатиме за самовільне зайняття земельної ділянки у Київському районі міста

Своїми діями громадянка завдала шкоди територіальній громаді в особі Одеської міської ради. Правопорушниці загрожує від штрафу до обмеження волі.

Правоохоронці встановили, що жінка набула права власності на магазин площею 78,8 квадратних метрів на міській землі по вулиці Шишкіна, надавши до відповідних держаних установ документи, які нібито підтверджували факт зведення приміщення до 1992 року. За діючим законодавством, якщо об’єкт містобудування був збудований до вказаного терміну, його реєстрація визнається законною. Але не у цьому випадку, адже дана нежитлова споруда була побудована значно пізніше, тож у такий спосіб одеситка самовільно зайняла земельну ділянку, достовірно знаючи, що вона належить одеській громаді.

Протиправні дії містянки виявили та задокументували співробітники відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 і працівники Київської окружної прокуратури міста Одеси.

«Фігурантці наразі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України. За самовільне зайняття земельної ділянки правопорушниці загрожує покарання штрафом від 1,7 до 68 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років», – зазначила начальниця слідчого відділення територіального підрозділу поліції Валентина Горошко.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1