Один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров попался на масштабной схеме тенизации доходов, — СБУ

3 декабря 2020 года сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФСУ совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты государственных интересов СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора выявили и заблокировали масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении двух лет реализовывали аграрные компании.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по «нетипичному экспорту» с помощью транзитно-конвертационной группы, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при фиктивной реализации масла и семян подсолнечника. Как сообщает телеграм-канал «Дон Кихот», это может быть торговая сеть «Сильпо-фуд».

Расследованием установлено, что группа лиц путем использования реквизитов подконтрольных предприятий документально отражали переработку семян подсолнечника на маслозаводе, которая фактически не происходила. Таким образом, они формировали объемы масличных культур для последующей их реализации на предприятия-комитенты, которые по договору комиссии в адрес предприятий-нерезидентов осуществляют экспорт продукции нехарактерной для их основного вида хозяйственной деятельности, так называемый «нетипичный экспорт».

Оперативные следственные действия проводились в трех областях Украины. Во время обысков в офисных, производственных, складских помещениях и по месту жительства указанных лиц правоохранителями выявлены и изъяты электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, черновики информации, а также 5600 тонн семян подсолнечника, 5785 тонн масла, 360 тонн шрота без документов об их законном происхождении. Общая стоимость изъятого — 10,5 миллиона долларов США (300 млн грн).

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»