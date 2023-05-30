Одна людина загинула та ще 13 були поранені під час чергової атаки російських дронів на Київ та область

В ніч на вівторок, 30 травня, російські окупанти знову випустили “рій” дронів-камікадзе на Київ. Частину з них, близько 20 ворожих БПЛА, вдалося збити на підльоті до столиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови поліції Києва Івана Вигівського.