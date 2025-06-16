Одна людина загинула та ще двоє травмовано у ДТП на Прикарпатті (фото)

Смертельна автопригода трапилась минулої доби у Заболотівській територіальній громаді.

Аварія, де загинула пасажирка легковика та травми отримали водійка і пасажирка мала місце 15 червня близько 23:34 в населеному пункті Заболотів, Заболотівської громади.

На місці аварії поліцейські з’ясували, що 39-річна керманичка «Форд Мондео», мешканка громади, не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та проявила неуважність. Опісля, допустила з’їзд із проїжджої частини дороги у кювет, де автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП 71-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Травмованих керманичку та ще одну пасажирку, 1990 року народження, мешканку Коломийщини, доставлено до медичного закладу.

Водійка твереза.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до водіїв! Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини