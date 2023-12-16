Одні волонтерять, а інші на цьому заробляють: поліція розслідує інтернет-шахрайство

Днями до поліції звернулася 20-річна жителька Житомирського району із повідомленням про шахрайство. Жінка розповіла, що відкрила збір на потреби військовослужбовців та розмістила оголошення про це у соціальній мережі. До того ж вона вказала, що збирає кошти вперше, ймовірно, це й привернуло увагу шахраїв.

Наступного дня в одному з месенджерів жінка отримала дзвінок від незнайомого абонента. Замість імені в мережі висвітилася назва банку, де вона відкрила рахунок, тож потерпіла без вагань відповіла.

Співрозмовник назвався представником фінансової установи та розповів, що для зняття лімітних обмежень під час збору коштів жінці необхідно авторизуватися на сайті банку та назвати співрозмовнику код підтвердження, який надійде у повідомленні. Потерпіла виконала усі інструкції та вже за кілька хвилин зрозуміла, що рахунок, на який надходили кошти, спустошено. Таким чином зловмисники «заробили» близько 28 тисяч гривень.

Нині слідчі відділу поліції №1 Житомирського райуправління встановлюють причетних до вчинення правопорушення у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Правоохоронці закликають громадян бути більш обачними у спілкуванні з незнайомцями:

– ніколи не виконуйте телефонних вказівок сторонніх осіб (особливо тих, що стосуються будь-яких фінансових операцій);

– нікому не надавайте свої особисті дані та коди доступів до рахунків, які приходять у смс-повідомленнях;

– отримавши дзвінок про негаразди з банківськими рахунками, найкращим виходом буде завершити поточну розмову та особисто зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи чи завітати в одне з відділень для вирішення виниклих питань.

Дотримуйтесь цих головних правил та будьте у безпеці!

Житомирське районне управління поліції