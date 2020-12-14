Одним из вероятных убийц столичного музыканта Деревянко оказался известный культурист

По подозрению в убийстве киевского музыканта Александра Деревянко задержаны три человека. Один из них – известный культурист из Каменец Подольского Андрей Подоба.

Как говорится в сюжете «Полицейской волны», подозреваемый был призером украинских соревнований по культуризму.

В частности, Подоба 2-х кратный чемпион Украины по классическому бодибилдингу по версии WABBA 2012-2013 год, а также бронзовый призер Кубка Киева и финалист Кубка Украины по классическому бодибилдингу по версии IFBB 2013 года.

Работал тренером в сети фитнесс-клубов Sport Life. В своей анкете он писал: «Характер спокойный, дисциплинированный, коммуникабельный, умею анализировать и логически мыслить».

Двое других задержанных – также атлеты Денис Мамедов из Днепра и Юрий Туманский из Луганска.

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