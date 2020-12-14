Одним из вероятных убийц столичного музыканта Деревянко оказался известный культурист
По подозрению в убийстве киевского музыканта Александра Деревянко задержаны три человека. Один из них – известный культурист из Каменец Подольского Андрей Подоба.
Как говорится в сюжете «Полицейской волны», подозреваемый был призером украинских соревнований по культуризму.
В частности, Подоба 2-х кратный чемпион Украины по классическому бодибилдингу по версии WABBA 2012-2013 год, а также бронзовый призер Кубка Киева и финалист Кубка Украины по классическому бодибилдингу по версии IFBB 2013 года.
Работал тренером в сети фитнесс-клубов Sport Life. В своей анкете он писал: «Характер спокойный, дисциплинированный, коммуникабельный, умею анализировать и логически мыслить».
Двое других задержанных – также атлеты Денис Мамедов из Днепра и Юрий Туманский из Луганска.
Как сообщалось:
- Александр Деревянко пропал 27 ноября в Киеве. 65-летний мужчина ушел из больницы домой. Там у него должна была пройти репетиция, однако музыкант перестал отвечать на звонки. Он был одинок, жил сам, потому его знакомые забили тревогу и обратились в полицию.
- Когда открыли квартиру Деревянко, там горел свет, а в двери торчала записка: «Уехал в командировку. Звоните!» Однако по словам друзей, Александр около 10 лет работал дома и в разгар пандемии коронавируса никуда бы не поехал.
- 5 декабря оказалось, что мужчина был убит в своей квартире, а правоохранители задержали трех подозреваемых. В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины рассказали, что Деревянко убили, чтобы завладеть квартирами, деньгами и другим имуществом.
- Подозреваемые пришли к мужчине якобы учиться игре на музыкальных инструментах и задушили его грифом от гитары. Тело вывезли в гаражный кооператив и собирались залить бетоном, чтобы замести следы.
- Как выяснил OBOZREVATEL, это кооператив «Прометей» в Борисполе.