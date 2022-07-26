Одного із заступників директора департаменту транспорту Київської держадміністрації затримали на вимаганні хабаря

ДБР спільно з прокуратурою міста затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора столичного департаменту транспорту.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями”, – йдеться у повідомленні.

Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, він буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків.

“Прикро, що коли наші захисники б‘ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а, як щур, краде у міста і у держави. Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим”, – підкреслив Кличко. // УНІАН