Одного товариша вбив, іншого — обікрав: суд виніс вироку колишньому засудженому

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним раніше судимого 30-річного чоловіка за фактом вбивства через необережність та за фактом крадіжки (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 жовтня 2018 року двоє чоловіків перебували на літньому майданчику у кафе у м. Лозова Харківської області, де споживали алкогольні напої.

Під час розмови у них виникала сварка. Один із чоловіків вдарив свого товариша, від чого той впав, вдарився головою об кут стола та помер на місці.

Крім того, у 2020 році цей же чоловік викрав у іншого знайомого мобільний телефон, перебуваючи у нього в гостях, та втік.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 28 березня 2022 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Довідково: вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура