Одного вбив, іншого тяжко травмував – у Миколаєві судитимуть місцевого жителя

Окружною прокуратурою міста Миколаєва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного жителя міста Миколаєва за фактами умисного вбивства та спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. ч. 1 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що 3 травня 2024 року біля, магазину по вулиці Архітектора Старова у Миколаєві, обвинувачений, з мотиву раптово виниклих неприязних стосунків наніс 26-річному чоловіку удар ножем в область грудної клітини, чим заподіяв тілесні ушкодження не сумісні із життям.

Намагаючись залишити місце вчинення злочину, зловмисник завдав ножові поранення 34-річному чоловіку, якого з тяжкими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось СВ ВП № 1 МРУП та СУ ГУНП в Миколаївській області.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура