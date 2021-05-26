Одного з керівників Державної регуляторної служби викрили на хабарі у 10 тис. доларів

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Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо викриття корупційних проявів в органах державної влади на всіх рівнях.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників територіального органу Державної регуляторної служби України.

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За даними слідства, посадовець вимагав 10 тис. доларів США за призначення на посаду в одному з міністерств України. За цю суму він обіцяв домовитися з керівництвом відповідного міністерства щодо призначення.

Він був затриманий «на гарячому» — під час отримання неправомірної вигоди (у порядку ст. 208 КПК України).

Затриманому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 3692 КК України) та вручено клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою – застава у розмірі 2,5 млн гривень.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

ДБР

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