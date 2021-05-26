Одного з керівників Державної регуляторної служби викрили на хабарі у 10 тис. доларів

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо викриття корупційних проявів в органах державної влади на всіх рівнях.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників територіального органу Державної регуляторної служби України.

За даними слідства, посадовець вимагав 10 тис. доларів США за призначення на посаду в одному з міністерств України. За цю суму він обіцяв домовитися з керівництвом відповідного міністерства щодо призначення.

Він був затриманий «на гарячому» — під час отримання неправомірної вигоди (у порядку ст. 208 КПК України).

Затриманому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 3692 КК України) та вручено клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою – застава у розмірі 2,5 млн гривень.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

ДБР