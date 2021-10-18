Одному из скандальных сыновей южноукраинского адвоката вручили подозрение в умышленном убийстве

Сотрудники полиции сообщили о подозрении 23-летнему злоумышленнику за совершение в селе на Николаевщине преступления, предусмотренного части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, вечером 16 октября в селе Семеновка (бывший Арбузинский район) местному жителю нанесли ножевое ранение грудной клетки. По дороге в больницу 25-летнй пострадавший скончался.

«С подозреваемым пока продолжаются следственные действия», – отметили в полиции.

По информации «Преступности.НЕТ», подозрение вручили Евгению Семенову – одному из троих сыновей адвоката из Южноукраинска Светланы Семеновой.

Напомним, что Евгений Семенов, как и его братья, также имел проблемы с законом.

Так, в 2019 году он фигурировал в деле о драке с участием 5 человек возле игральных автоматов в Южноукраинске. По материалам следствия, в тот же день он порезал колеса машины АвтоВАЗ на парковке рынка. Около года назад он, согласно данным следствия, разбил стекло возле входной двери супермаркета «Копейка» в Южноукраинске.

Помимо этого, по материалам следствия, в мае этого года у братьев возник конфликт с полицейским. Те, будучи в автомобиле марки BMW, выехали на встречную полосу, а в ответ на замечание полицейского, который в этот момент не находился на службе, избили его.

Кроме того, Евгений Семенов стал фигурантом инцидента с укусом женщины и нанесением другому пострадавшему резаной раны головы и множественных ссадин конечностей.

Братья Артур и Виталий также ранее попадали в поле зрения полиции. К примеру, один из братьев – Артур Семенов год назад устроил дебош возле райотдела и едва не сбил машиной сотрудницу полиции.

Также напомним, как ранее в Южноукраинске Артур Семёнов возле ночного клуба сначала ударил парня, а потом трижды выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание и пытался предотвратить конфликт. Полиция пыталась задержать Семенова, но друзья отбили «мажора» у правоохранителей и скрылись с места происшествия. Позже суд закрыл дело относительно Семёнова, поскольку потерпевший отказался от претензий

Ранее, также сообщалось, что Семёнов из травматического пистолета стрелял в работников ЮУАЭС в кафе «Дублин», в 2014 году – избил девушку Оксану Невенчанную, а в 2017 году так же с применением оружия причинил травмы двоим парням в «Арт-кафе». Во всех без исключения преступлениях Артур Семёнов не понёс наказания по причине отказа потерпевших от претензий.

При этом, чудесным образом молодой человек каждый раз избегал ответственности.

А 20 июня 2021 года Артур и Виталий Семеновы на BMW спровоцировали ДТП с автомобилем ВАЗ. Когда водитель ВАЗа вышел из машины, пьяные братья Семеновы начали конфликтовать, избили водителя ВАЗа, а потом сели в его автомобиль и уехали.

Прокуратура просила для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, но судья Южноукраинского горсуда Долматова не прислушалась к доводам стороны обвинения. Им назначили домашний арест с 21:00 до 06:00. Апелляционный суд также отказался ужесточать им меру пресечения.