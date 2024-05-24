Одягали камуфляж, видаючи себе за військових – повідомлено про підозру наркоторговцям, що розвозили кокаїн в комендантські години

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 4 особам у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з даними слідства, група осіб в період з лютого по травень 2024 року приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці доставляли товар.

Вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами, показуючи фальшиву довідку начебто з військової частини. За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура