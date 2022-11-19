Одягнули мішок на голову та вибивали зізнання у злочині – на Тернопільщині у катуванні підозрюють 3-х правоохоронців

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури трьом співробітникам відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України повідомили про підозру в незаконному проникненні у житло та катуванні (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162 КК України).

За даними слідства, 25 жовтня працівники УСР незаконно проникли до квартири тернополянина. Щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, одягнувши при цьому на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки.

Підозрюваних відсторонено від займаних посад та обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора