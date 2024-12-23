Один загиблий та двоє травмованих внаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора о 18.55 на автодорозі сполученням «Львів – Самбір – Ужгород» у місті Самбір.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль Mercedes, яким керував 31-річний житель Самбора та маршрутний автобус БАЗ «Еталон» під керуванням мешкнця одного з сіл району віком 59 років. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер у лікарні, його 35-річний пасажир та пасажир автобуса віком 65 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області