Один загиблий та двоє травмованих внаслідок ДТП у Львівському районі (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 січня, близько 15.40, на автодорозі «Західний обхід міста Львова» неподалік села Сокільники Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керував 35-річний львів’янин, та Volkswagen Passat під керуванням 24-річного жителя Львова.

Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажир Renault Megane, 60-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Незважаючи на зусилля медиків, пасажир легковика помер у лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівської області