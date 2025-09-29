Один загиблий та один травмований внаслідок автозіткнення на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 вересня, близько 11:50, на автодорозі «Мостиська-Самбір-Борислав-Дрогобич» у селі Вільшаник Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mersedes-Benz 313 CDI, яким керував 24-річний житель Львівщини, та автомобіля ВАЗ 21099 під керуванням 67-річного мешканця Львівщини.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події, а його пасажир, 52-річний житель Львівщини, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області