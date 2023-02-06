Один загиблий та п’ятеро поранених – мешканець Донеччини кинув гранату біля магазину

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох, закінченого замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, а також незаконного поводження з бойовими припасами (п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зранку 6 лютого 2023 року у м. Красногорівка на Донеччині біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем.

Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не обмежившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.

Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець і ще четверо людей – одна жінка та троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається медична допомога.

Винуватця трагедії затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП №2 Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області.

Офіс Генпрокурора