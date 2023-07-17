Один загиблий та троє травмованих: затримано водія, який спричинив смертельну ДТП у Кривому Розі (фото)

Серед травмованих – дитина 2016 року народження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 липня о 20:00 в Інгулецькому районі м. Кривий Ріг. Попередньо встановлено, що 49-річний водій автомобіля «Toyota Land Curser» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з пасажирським автобусом та автомобілем «Skoda Fabia». Внаслідок ДТП 38-річний водій автомобіля «Skoda Fabia» від отриманих травм загинув на місці, ще два пасажири автівки, серед яких 7-річний хлопчик, отримали травми та були доставлені до лікарні.

Також травми отримав водій автомобіля «Toyota Land Curser», який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 -1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області