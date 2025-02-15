Один загиблий, троє потерпілих: водійка Mercedes спричинила смертельну аварію у Бучанському районі Київщини (фото)

Вчора, 14 лютого, близько 18:30 на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі сталася смертельна дорожньо-транспортна подія.

Правоохоронці попередньо встановили, що 65-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ.

На жаль, 57-річний водій останнього транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків. Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці події працювали слідчі та медики. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Київської області