Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді 13 років позбавлення волі для терористки «ДНР» з позивним «Багіра»

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без змін судові рішення стосовно громадянки України, засудженої за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Прокурор у суді довів, що учасниця «ДНР» з позивним «Багіра» сприяла діяльності псевдореспубліки для завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, та обороноздатності України.

У січні 2017 року «Багіра» створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів. Агенти здійснювали збір даних про переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, задіяних у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області. Зібрану інформацію засуджена передавала для використання підрозділами так званої «ДНР».

Верховний Суд погодився з доводами прокурора і залишив у силі покарання засудженій у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс Генпрокурора