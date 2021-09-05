Офіс Генпрокурора вимагає припинити використання місць несвободи, в яких умови тримання прирівнюються до катувань

За результатами перевірок умов тримання в’язнів у місцях несвободи прокурори, винесли низку вказівок щодо негайного припинення використання приміщень, тримання у яких несе безпосередню загрозу для життя та здоров’я в’язнів і персоналу пенітенціарних закладів.

Загалом у 2021 році прокурорами внесено майже 3 тисячі документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 2,2 тисячі службових осіб. За ініціативою прокурорів звільнено 87 незаконно утримуваних осіб, з яких 73 з дисциплінарних приміщень, розпочато досудове розслідування у 200 кримінальних провадженнях.

Наразі, на виконання вказівки заступника Генерального прокурора, триває переведення в’язнів з аварійних приміщень державної установи «Херсонський слідчий ізолятор» до дільниць слідчих ізоляторів при Дар’ївській та Північній виправних колоніях.

Також за результатами перевірки діяльності Дніпровської установи виконання покарань № 4, із залученням спеціалістів Держпродспоживслужби, Держпраці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, встановлено факти грубих порушень вимог законодавства щодо санітарно-технічного та протипожежного стану більшості камерних приміщень установи. Частина приміщень перебуває в аварійному стані, камери де тримаються в’язні мають пошкоджену підлогу, наявні протікання каналізаційної та водопровідної систем, пліснява, грибок стін та стелі, а електричне обладнання експлуатується з грубими порушеннями вимог правил пожежної безпеки. Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань внесено вказівку про призупинення експлуатації аварійних приміщень.

Європейський суд з прав людини визнає катуванням тримання людини у місцях несвободи в умовах, що несуть загрозу для її життя та здоров’я. До таких умов Суд відносить відсутність у в’язнів доступу до свіжого повітря, неналежний рівень освітлення та антисанітарний стан житлових приміщень, незначний розмір жилої площі з розрахунку на 1 в’язня (менше 4 квадратних метрів) тощо.

Лише у 2021 році Європейським судом з прав людини було встановлено порушення Україною статті 3 (заборона катувань) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у 13 справах саме у зв’язку із неналежними умовами тримання в Дніпропетровській установі виконання покарань №4. Загальна сума компенсації заявникам у цих справах, яка має бути сплачена з державного бюджету, складає понад 140 тисяч євро.

Офіс Генпрокурора